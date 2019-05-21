Свыше 40% кредитного портфеля PashaBank пришлось на долю торговли и услуг

21 мая 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доля кредитов, выданных в сфере торговли и услуг, составляющих 41,3 процента от общего кредитного портфеля Pasha Bank за 2018 год, выросла на 47,3 процента, составив 715,5 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал главный финансовый администратор, а также член правления банка Бахруз Нагиев на конференции, посвященной итогам банка в 2018 году.

Помимо этого, объем кредитов, выданных физическим лицам, за год вырос на 29,4 процента, составив 200,9 миллиона манатов, что в свою очередь составляет 11,6 процента от кредитного портфеля банка.

Также значительный рост наблюдался в кредитовании в сфере производства – на 24,6 процента, до 175,8 миллиона манатов, что составляет 10,2 процента от совокупного кредитного портфеля банка. Кредиты, выданные Pasha Bank небанковским кредитным организациям (НБКО), увеличились на 3,8 процента, составив около 161,2 миллиона манатов (9,3 процента от кредитного портфеля банка).

Значительный рост кредитования наблюдался в сфере транспорта и телекоммуникаций – почти в 2,7 раза до 124,9 миллиона манатов (7,2 процента от кредитного портфеля банка).

Объем кредитного портфеля банка на 31 декабря 2018 года составил 1,7 миллиарда манатов, что на 28,2 процента превышает показатели 2017 года.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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