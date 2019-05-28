Президенты Узбекистана и Германии обсудили торгово-экономические вопросы

БАКУ /Trend/ - Президенты Узбекистана и Германии - Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в узком и расширенном форматах, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В ходе встречи в резиденции Куксарой в Ташкенте отмечалась важная роль парламентов двух стран в поддержке многопланового сотрудничества и обмене опытом.

На переговорах обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего расширения политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также международной и региональной повестки.

Между Узбекистаном и Германией поддерживается последовательный политический диалог.

Стороны оценили нынешнее состояние торгово-экономического сотрудничества и определили приоритетные направления его расширения. Отмечалось, что в 2018 году объем взаимного товарооборота вырос на 25 процентов и превысил 770 миллионов долларов.

На сегодняшний день все больше немецких компаний проявляют практический интерес к рынку Узбекистана. Проанализированы и определены меры по подготовке и ускорению совместных инвестиционных проектов и программ.

В Берлине высоко оценивают усилия Узбекистана по укреплению стабильности в регионе, содействию мирному процессу в Афганистане, преодолению последствий Аральской катастрофы.

Стороны выразили готовность продолжать оказывать взаимную поддержку в рамках международных организаций. Обсуждены также вопросы взаимодействия в формате Узбекистан – Европейский союз.

Рассмотрены вопросы противодействия терроризму и экстремизму, укрепления сотрудничества в области безопасности. Президенты приветствовали запуск механизма узбекско-германских консультаций по Афганистану для продвижения социально-экономических, инвестиционных и инфраструктурных проектов в этой стране.

На переговорах вновь подтверждены взаимная приверженность Узбекистана и Германии развитию полномасштабного сотрудничества, близость и совпадение позиций по всем обсужденным вопросам.

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