Среднемесячная зарплата в Баку выросла

29 мая 2019 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2019 года среднемесячная заработная плата по Баку увеличилась на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 817,3 маната, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчёт Бакинского городского статистического управления.

Самая высокая среднемесячная заработная плата была у работников предприятий и организаций, осуществляющих промышленную, финансовую и страховую деятельность, профессиональную, научную и техническую деятельность, а также у работников сферы информации, связи и строительства.

Самая низкая заработная плата наблюдалась у работников здравоохранения, сферы социальных услуг, сельского хозяйства, сферы операций с недвижимостью, образования, отдыха, развлечений и искусства.

В целом по Азербайджану среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 544,1 маната, что на три процента больше показателя 2017 года.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Национальный депозитарный центр Азербайджан подписал соглашение с банками
Бизнес 20:21
BBC: Сегодня в Баку пройдет фантастический матч
Общество 18:36
Азербайджанский приборостроительный завод планирует нарастить объемы производств и расширить экспорт
Финансы 18:14
Производитель минеральной воды в Нахчыване наладит экспорт в страны СНГ
Бизнес 17:41
Equinor хочет сотрудничать с Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики (ФОТО)
Энергетика 17:17
Исполнительный директор: Для IGB потребуется более 11 тыс. труб (Эксклюзив)
Энергетика 17:15
Лента новостей
Минобороны Казахстана закупает медтехнику
Тендеры 20:47
Российские космонавты вышли в открытый космос
Россия 20:43
Эльман Насиров: Попытка Армении придать политическую окраску финалу Лиги Европы УЕФА потерпела фиаско
Политика 20:43
Саакашвили заявил, что не намерен участвовать в выборах в Раду
Другие страны 20:40
Трамп прокомментировал выступление Мюллера по "российскому делу"
США 20:36
В центре Баку появилась конная полиция
Общество 20:31
Национальный депозитарный центр Азербайджан подписал соглашение с банками
Бизнес 20:21
Узбекистан впервые начал поставлять картофель в Украину
Бизнес 20:09
Президент Ильхам Алиев подписал важный указ для стимулирования производства субъектов МСБ
Политика 20:08