«Север-Юг» станет жизнеспособным при очевидных выгодах регионального сотрудничества - эксперт

БАКУ /Trend/ - Значимость Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», необходимо рассматривать в нескольких направлениях, в том числе в рамках сотрудничества России и стран Центральной Азии, Азербайджана и России, а также в формате Азербайджан-Россия и Иран. Об этом сказал главный редактор информационного агентства Day.az. экономист Эмин Алиев на площадке АМИ Trend во время видео-моста «Москва-Баку» на тему «Транспортный коридор Север-Юг: перспективы региональной интеграции».

Эксперт отметил, что Азербайджан имеет крайне удачный опыт в выстраивании отдельных, двусторонних, и многосторонних форматов сотрудничества с различными странами в регионе и мире.

«Азербайджан достаточно продвинулся в интеграционном сотрудничестве с Турцией, с Грузией, и это подтверждают реализация ряда масштабных трубопроводных и инфраструктурных проектов. В то же время мы продвинулись в сотрудничестве с отдельными регионами России. Это и Астраханская область, и Краснодарский край и Ставрополье, и республики Северного Кавказа. Подобные форматы необходимо расширять, и я думаю, чем глубже будет продвигаться это сотрудничество, тем более активной станет экономическая деятельность МТК «Север-Юг»», - сказал Алиев.

По мнению экономиста, проект не станет жизнеспособным до тех пор, пока перевозчики не захотят им пользоваться.

«На мой взгляд, для успешной реализации проекта не достаточно одной лишь политической воли государств региона. Он станет жизнеспособным, когда будут видны очевидные выгоды от взаимодействия по МТК «Север-Юг. Процесс эволюции МТК «Север-Юг» В каком-то смысле возможен путем преодоления советского наследия, путем унификации инфраструктуры постсоветских стран, а также за счет унификации тарифов. В качестве примера можно привести упрощение таможенных процедур на границе с Грузией, где были существенно упрощены и ускорены процессы проверки, было достаточно сокращено время прохождения грузов. На сегодняшний день ситуация экономически выровнялась, азербайджанскому бизнесу стало гораздо проще и комфортно вывозить товары через грузинскую границу, чем это было допустим, шесть-семь лет тому назад», - сказал Алиев.

По оценкам эксперта, аналогичные шаги необходимо предпринимать и на азербайджано-российской границе и на границе с Ираном.

Отметим, что МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

Организаторы видеомоста: представительство политологического центра "Север-Юг" в г. Баку; информационное агентство Trend, "Каспийский экспертный клуб".

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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