Казахстан и Япония наладят прямое авиасообщение

БАКУ /Trend/ - Начиная с шестого июля текущего года, Казахстан и Япония запускают прямое авиасообщение между столицами, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что первое время рейс Нур-Султан-Токио будет осуществляться каждую субботу, однако в дальнейшем планируется увеличить частоту рейсов до нескольких раз в неделю.

По словам председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева, открытие прямого авиасообщения очень выгодно для страны.

«Согласно исследованиям ученых, только от транзитного пребывания иностранных пассажиров, дополнительные поступления в экономику Казахстана могут составить около 40 миллионов долларов в год», - отметил он.

Напомним, что с начала 2019 года уже были открыты новые международные рейсы «Нур-Султан – Улан-Батор», «Нур-Султан - Прага», «Алматы – Баку».

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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