В Азербайджане растет транспортировка грузов

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года транспортным сектором Азербайджана было перевезено 112,1 миллиона тонн грузов, что на 1,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает в четверг Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Автомобильным транспортом было перевезено 64,5 процента всех грузов, 26,5 процента - трубопроводным, 6,2 процента - железнодорожным, 2,7 процента - морским, 0,1 процента - воздушным транспортом.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами частного сектора, увеличились на 2,3 процента, при этом составили 81,9 процента от этого сектора.

Пассажирским транспортом за отчетный период год было перевезено 967,3 миллиона человек, что на 1,5 процента больше аналогичного показателя 2018 года. Основная часть (87,7 процента) пассажиров была перевезена автомобильным транспортом, 12,1 процента пришлось на долю метрополитена, а оставшаяся часть – на другие виды транспорта.

Железнодорожным транспортом было перевезено семь миллионов тонн грузов, а также 1,6 миллиона пассажиров, что на 3,2 и на 21,8 процента соответственно больше показателя 2018 года.

В среднем за сутки число загруженных железнодорожных вагонов составило 283, разгруженных - 387. Среднесуточная загрузка вагонов на северном направлении железной дороги составила 11,2 тысячи тонн, западном – 4,3 тысячи тонн, южном – 0,7 тысячи тонн.

Морским транспортом за отчетный период было перевезено 3,052 миллиона тонн грузов, что на 28,9 процента меньше показателя 2018 года. На долю нефтяных грузов пришлось 33,7 процента перевезенных грузов. Объем грузов, обработанных в портах Азербайджана, в январе-июне текущего года составил 3,997 миллиона тонн, из которых 91,6 процента от общего объема составили транзитные грузы (3,663 миллиона тонн). На 1 июля этого года объем оставшихся грузов в портах составило 119,5 тысячи тонн. Число пассажиров, перевезенных данным видом транспорта, по сравнению с прошлым годом выросло на 20,3 процента, составив 8,9 тысячи человек.

Автомобильным транспортом за отчетный период было перевезено 72,2 миллиона тонн грузов, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 2,5 процента.

Объем пассажирских перевозок автотранспортом за указанный период составил 848 миллионов человек (рост на 1,9 процента по сравнению с 2018 годом). В частности, 96 процентов пассажиров было перевезено автобусами, 4 процента пришлось на услуги такси. Грузооборот был увеличен на 2,5 процента, пассажирооборот – на два процента.

Объем пассажирских перевозок метрополитеном составил 116,6 миллиона человек, уменьшившись на 1,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Воздушным транспортом за отчетный период было перевезено 1,127 миллиона пассажиров, что на 6,3 процента больше показателя 2018 года. На долю частного сектора пришлось 0,1 процента перевозок этим видом транспорта. Грузовые перевозки воздушным транспортом за год снизились на 5,9 процента и составили 94,3 тысячи тонн.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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