В Баку прибудут российские предприниматели из Саратова

БАКУ/Trend/ - С 26 по 29 августа в Баку пройдет бизнес-миссия саратовской делегации при участии регионального Центра поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты (ТПП) Саратовской области.

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ, было сказано в ходе встречи исполнительного директора ООО “Девечи дейирман” Шахина Шарифова с главой ТПП Саратовской области Алексеем Антоновым и заместителем председателя аграрного комитета Саратовской областной думы Олегом Алексеевым.

Предприниматели региона смогут побывать на ведущих предприятиях республики, встретиться с представителями Торгового представительства РФ в Азербайджане, провести переговоры с потенциальными партнерами.

В рамках встречи ООО “Девечи дейирман” также обсудило возможности закупки пшеницы у Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

(Автор: Джанашвили Эльдар. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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