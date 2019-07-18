Агентства по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку сотням предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Информационными, консультационными, координационными услугами Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) предпринимателям-субъектам микро-, среднего и малого бизнеса, по сегодняшний день воспользовались сотни людей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

К примеру, садовод из села Нараджан Хачмазского района Магеррам Алескеров с помощью информации и консультаций структуры, расширил садовое хозяйство.

Как отметил Алескеров, ему была необходима финансовая поддержка для расширения хозяйства. «Хачмазский «Друг МСБ» проинформировал меня о государственных льготных кредитах, необходимых для этого документах, и оказал информационную поддержку. Благодаря льготному кредиту мне удалось расширить хозяйство», - сообщил предприниматель.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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