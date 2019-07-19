“Дочка” российского банка завершила первое полугодие 2019 года с прибылью

19 июля 2019 17:55 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Система страхования вкладов населения Азербайджана нуждается в изменении
Бизнес 29 мая 17:38
В Азербайджане будут созданы условия для обслуживания карт “Мир”
Бизнес 29 мая 16:34
Банк ВТБ (Азербайджан) заинтересован в реализации синдицированных кредитов
Бизнес 29 мая 14:35
Банк ВТБ (Азербайджан) намерен нарастить кредитный портфель
Экономика 29 мая 12:00
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
Финансы 3 мая 18:06
Филиал "Аджеми" банка ВТБ (Азербайджан) продолжит выплату по компенсациям в субботу
Финансы 27 апреля 10:24
Лента новостей
Продлен тендер на выбор ведущего страховщика IGB
Тендеры 18:05
Казахский тенге побил исторический минимум
Финансы 17:59
Нармина Мамедзаде о получении российской медали: Но я очень постаралась вжиться в роль (ФОТО)
Интервью 17:57
В первой половине 2019 года в Азербайджане выросло производство электроэнергии
Экономика 17:56
Один из НПЗ Казахстана увеличил объемы производства топлива
Энергетика 17:48
Трамп может посетить Нью-Дели в ноябре или начале января 2020 года
Другие страны 17:48
CinemaPlus решила сделать сюрприз для журналистов
Социум 17:44
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии
Бизнес 17:42
Узбекистан закупит в Китае партию электровозов
Бизнес 17:39