США нацелены на развитие взаимодействия с крупным казахским городом

22 июля 2019 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США нацелены развивать инвестиционное и гуманитарное взаимодействие с казахским городом Алматы, рассказал заместитель посла США в Казахстане Теодор Линг, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области страны.

Данное заявление было сделано в рамках встречи заместителя посла с акимом казахстанского города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым. В ходе встречи собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, отметив, что на данный момент в Алматы действует 181 предприятие с участием американского капитала в сфере телекоммуникаций, финансов, торговли. Также, по итогам первых пяти месяцев текущего года товарооборот между Алматы и США вырос на девять процентов.

Во время беседы, аким города рассказал Лингу о концепции развития мегаполиса в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарт Токаева. При этом аким отметил, что Алматы интересен положительный опыт больших городов в области общественной безопасности и городской среды в целом.

В свою очередь, Линг поблагодарил Сагинтаева, отметив большую роль Алматы в торгово-экономическом сотрудничестве двух государств и выразил готовность развивать инвестиционное и гуманитарное взаимодействие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахский порт увеличил пассажиропоток сразу в 14 раз
Бизнес 17:45
В области Казахстана запущен бетонный завод
Бизнес 17:44
Новый раунд торговых переговоров Китая и США может пройти на следующей неделе
Другие страны 17:31
Казахстан разрабатывает меры по увеличению товарооборота с Таджикистаном
Бизнес 15:32
В области Казахстана зафиксирован рост промышленного производства
Бизнес 15:32
Роскосмос и Казахстан нацелены на развитие жилого центра космодрома Байконур
Бизнес 14:16
Лента новостей
Малазийская компания создаст высокоскоростную сеть Wi-Fi в узбекском городе
ИКТ 18:07
АНАМА обезвредило в Лянкяране противотанковую мину (ФОТО)
Общество 18:05
Госнефтефонд Азербайджана привлекает услуги техобслуживания
Тендеры 17:58
Azercell оказывает поддержку молодым ИТ-специалистам
ИКТ 17:53
Восстановлено газоснабжение в этом районе Баку (FOTO)
Общество 17:53
Китай призвал страны Персидского залива решать конфликты путем диалога
Другие страны 17:51
Еще два азербайджанских борца завоевали «золото» на "EYOF Bakı 2019"
Общество 17:50
Продажи хлопковолокна на Узбекской товарной бирже увеличились в 4 раза
Бизнес 17:49
EYOF Baku 2019: Баскетболистки Венгрии одержали победу над соперницами из Польши
Общество 17:49