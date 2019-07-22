США нацелены на развитие взаимодействия с крупным казахским городом

БАКУ /Trend/ - США нацелены развивать инвестиционное и гуманитарное взаимодействие с казахским городом Алматы, рассказал заместитель посла США в Казахстане Теодор Линг, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области страны.

Данное заявление было сделано в рамках встречи заместителя посла с акимом казахстанского города Алматы Бакытжаном Сагинтаевым. В ходе встречи собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, отметив, что на данный момент в Алматы действует 181 предприятие с участием американского капитала в сфере телекоммуникаций, финансов, торговли. Также, по итогам первых пяти месяцев текущего года товарооборот между Алматы и США вырос на девять процентов.

Во время беседы, аким города рассказал Лингу о концепции развития мегаполиса в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарт Токаева. При этом аким отметил, что Алматы интересен положительный опыт больших городов в области общественной безопасности и городской среды в целом.

В свою очередь, Линг поблагодарил Сагинтаева, отметив большую роль Алматы в торгово-экономическом сотрудничестве двух государств и выразил готовность развивать инвестиционное и гуманитарное взаимодействие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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