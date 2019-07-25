В Азербайджане подготовлены предложения по регулированию медучреждений

25 июля 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана (Агентство ОМС) подготовило документ с предложениями по совершенствованию регулирования медицинских учреждений, в частности, об эффективных методах управления, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Как отмечается, документ был составлен в результате предварительной оценки медучреждений в Баку и регионах Азербайджана. Оценка была проведена по четырем критериям: доступная материально-техническая инфраструктура, возможности медуслуг, оборудование и и технологии, а также медицинско-статистический учет. При составлении документа были изучены международные статистические данные, отчеты международных организаций и опыт развитых стран.

В документе указаны предложения по оптимизации сети медицинских учреждений, улучшению медицинского оборудования, повышению квалификации кадров, а также их распределению по регионам.

На основе предложений, в целях повышения уровня качества медучреждений, агентством предусмотрено применение 20 стандартов качества, начиная с 2020 года. В последующие годы, как сообщили в агентстве, число стандартов будет расти. Кроме того, в целях мониторинга показателей здравоохранения и состояния здоровья населения, со стороны агентства на первоначальном этапе будут применяться 16 индикаторов, которые будут анализировать расходы на здравоохранение, финансовую устойчивость, показатели рождаемости и смертности, а также статистические данные о медицинских услугах.

Среди предложений также планируется обновление тарифно-квалификационной таблицы врачебных зарплат, в соответствии с требованиями трудового рынка. Это, по мнению агентства, улучшит качество и спектр предоставляемых медуслуг.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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