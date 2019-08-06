В технопарках Азербайджана произведено продукции стоимостью свыше 1,5 миллиарда манатов (ЭКСКЛЮЗИВ)

6 августа 2019 15:04 (UTC+04:00)

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