На развитие животноводства в Казахстане направлены почти $15 млн

8 августа 2019 11:46 (UTC+04:00)

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