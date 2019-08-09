В Казахстане реализуют еще один проект с целью импортозамещения

БАКУ /Trend/ - В Карагандинской области Казахстана реализуют проект стоимостью свыше 400 миллионов тенге, направленный на импортозамещение, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на информационное агентство LS.
Так, в области планируют наладить производство активированного угля из коксовой мелочи. На текущий момент проект находится на стадии пусконаладочных работ, сказано в сообщении.
Как сообщает агентство, предполагается, что на предприятии будут выпускать до одной тысячи тонн готовой продукции в год.
Полный запуск производства намечен на первую половину 2020 года.
«Проект позволит обеспечить 15-20 процентов казахстанского рынка, заменив импортную продукцию. При этом в перспективе возможен экспорт активированного угля за рубеж», - сказано в информации.
Отметим, что развитие местного производства стимулируется с целью усилить экономику, создать новые производства, рабочие места.
Официальный курс на девятое августа составляет 387.73 KZT/USD.
(Автор: Наргиз Садыхова)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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