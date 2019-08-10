В технопарках Азербайджана произведено продукции стоимостью свыше 1,5 миллиарда манатов (Эксклюзив)

10 августа 2019 21:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в промышленных парках произведено продукции общей стоимостью свыше 1,5 миллиарда манатов. Из них экспортировано продукции общей стоимостью 300 миллионов манатов.

Как сообщили Trend в Сумгаитском химико-промышленном парке, в первом полугодии 2019 года в промышленных парках произведено более чем на 300 миллионов манатов продукции, из которых около 50 процентов экспортировано.

До сегодняшнего дня в индустриальные парки Азербайджана вложено инвестиций на сумму 3,3 миллиарда долларов.

Как отметили в СХПП, в стране успешно продолжается работа в промышленных парках, созданных с целью обеспечения устойчивого развития инновационной и высокотехнологичной конкурентоспособной промышленности, ненефтяного сектора, повышения доступности страны для местных и иностранных инвестиций и занятости населения в сфере производства.

В первом полугодии 2019 года три промышленных предприятия начали свою производственную деятельность, два из которых – завод SOCAR Karbamid и завод SOCAR Polymer по производству полиэтилена высокой плотности - находятся в Сумгайытском химическом промышленном парке. В Пираллахинском промышленном парке начал функционировать завод по производству шприцов "Diamed Co".

Во второй половине 2019 года в Сумгаитском химико-промышленном парке планируется пуск еще двух предприятий – по производству мешков для промышленного использования и стеклолистов методом термоформации.

В Пираллахинском промышленном парке планируется совместное предприятие Азербайджана и России по производству лекарственных средств.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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