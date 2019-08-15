Buta Airways будет летать в Тегеран через новый терминал Salam

15 августа 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С первого сентября 2019 года все рейсы Buta Airways в Тегеран будет принимать новый терминал Salam международного аэропорта Imam Khomeini, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут уведомлены.

Отметим, что рейсы Buta Airways в столицу Ирана выполняются ежедневно.

Buta Airways была создана в декабре 2016 года. Первый рейс компании был осуществлен первого сентября 2017 года. Авиакомпания базируется в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, а ее авиапарк состоит из самолетов Embraer.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии отменили около 400 внутренних авиарейсов из-за приближения тайфуна
Другие страны 14 августа 14:33
Минэкологии: Сильный ветер будет наблюдаться до вечера
Общество 11 августа 16:25
ИВ Баку предупредила население в связи с сильным ветром
Общество 11 августа 12:02
Проект в Узбекистане вошел в топ-5 по Каспию и ЦА
Энергетика 9 августа 12:31
Оборот в сфере общественного питания в Баку растет
Бизнес 5 августа 19:13
Пожар в торговом центре "Седерек" потушен (Обновлено)
Происшествия 5 августа 03:59
Лента новостей
В Казахстане рассказали об основных мероприятиях по цифровизации экономики (Эксклюзив)
ИКТ 18:28
Прибыль азербайджанской небанковской кредитной организации выросла более чем в три раза
Финансы 18:13
В Азербайджане стало известно время экзамена для желающих работать в органах прокуратуры
Общество 18:09
Товарооборот Турции и Кыргызстана сократился более чем на $3 млн
Турция 17:54
Узбекско-китайское СП закупает запчасти путем тендера
Тендеры 17:50
Китай ограничил импорт золота на фоне торговой войны с США
Другие страны 17:50
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов
Финансы 17:48
Лейла Абдуллаева: Позиция Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира носит последовательный характер
Политика 17:48
TBC Bank Грузии обновляет макроэкономические прогнозы
Финансы 17:40