Buta Airways будет летать в Тегеран через новый терминал Salam

БАКУ /Trend/ - С первого сентября 2019 года все рейсы Buta Airways в Тегеран будет принимать новый терминал Salam международного аэропорта Imam Khomeini, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут уведомлены.

Отметим, что рейсы Buta Airways в столицу Ирана выполняются ежедневно.

Buta Airways была создана в декабре 2016 года. Первый рейс компании был осуществлен первого сентября 2017 года. Авиакомпания базируется в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, а ее авиапарк состоит из самолетов Embraer.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Twitter: @kamala_mammadli

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