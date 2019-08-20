В Азербайджане возросло производство готовых металлических изделий

20 августа 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2019 года объемы производства в сфере металлургической промышленности в Азербайджане составили 276,1 миллиона манатов, сократившись на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Производство готовых металлических изделий выросло на 59,2 процента, составив 135,7 миллиона манатов, а общий рост в металлургической промышленности увеличился на 20 процентов, составив 411,8 миллиона манатов.

Всего в январе-июле текущего года в Азербайджане было выплавлено 201,1 тысячи тонн стали (спад на 15,1 процента), произведено 170,1 тысячи тонн арматуры (спад на 3,3 процента), 16,7 тысячи тонн стальных труб (спад в два раза) и 4,1 тысячи тонн катанки (спад на 4,3 процента), 389,7 тонн стержней, валов и профилей (спад на шесть процентов).

Производство первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 0,9 процента, до 22,4 тысячи тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на 15,2 миллиона манатов (рост на 77 процентов), других конструкций из черных металлов было произведено на 14,5 тысячи тонн (рост в 3,4 раза). Производство гибких проводов, тросов и неизолированных кабелей из меди составило 2,35 тысячи тонн, продемонстрировав спад почти в три раза

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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