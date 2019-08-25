По ж/д Баку-Тбилиси-Карс перевозится около миллиона тонн грузов

БАКУ /Trend/ - По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) ежемесячно перевозится около миллиона тонн грузов, сообщил Trend источник на транспортном рынке.

По его словам, объем перевозок вырос по сравнению с прошлым годом и будет расти из года в год.

Отметим, что открывшийся в октябре прошлого года железнодорожный маршрут БТК реализован на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе годичный объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а пассажироперевозок - до миллиона человек.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу через территорию Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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