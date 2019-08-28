Азербайджанский бизнес активизировался на турецком рынке

28 августа 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Турции было зарегистрировано 109 компаний с азербайджанским капиталом, что на девять компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

"Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции за семь месяцев 2019 года, составил 15,278 миллиона турецких лир, в то время, как за аналогичный период 2018 года данный показатель составил 33,919 миллиона турецких лир.

Было отмечено, что в январе-июле 2019 года больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (89 компаний) с совокупным капиталом 11,521 миллиона турецких лир.

"За указанный период в турецкой провинции Анталья было зарегистрировано восемь компании с азербайджанским капиталом. Совокупный капитал зарегистрированных за семь месяцев текущего года азербайджанских компаний в провинции Анталья составил 1,777 миллиона лир", - сказали в госструктуре.

"В январе-июле 2019 года в Турции было зарегистрировано три горнодобывающие, 12 промышленных, 11 строительных, 53 компаний в сфере оптовой и розничной торговли, шесть туристических, а также одна финансово-страховая компания с азербайджанским капиталом.

Остальные 23 компании с азербайджанским капиталом, задействованы в других секторах экономики", - отметили в TOBB.

Согласно данным TOBB, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 53 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 8,373 миллиона лир.

Официальный курс на 23 августа - 5.7581 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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