Компании из Владимирской области России ищут деловых партнеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках бизнес-миссии российских предпринимателей в Азербайджан прибыли представители компаний, занимающихся производством дверей, промышленного оборудования и мебели из Владимирской области России. В том числе компания «Бергус» производит медицинские изделия и детскую косметику, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Всего в миссии представлены четыре компании из Владимирской области, которые рассчитывают найти в Азербайджане партнеров и наладить с ними дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Как Trend уже сообщал, в столицу Азербайджана прибыла миссия в составе более чем 30 российских компаний, действующих в различных отраслях экономики. В рамках визита свой потенциал представляют компании из семи регионов России - Кировской, Костромской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Московской и Брянской области.

Миссия организована Ассоциацией малых и средних экспортеров России и Российским экспортным центром.

Бизнес-миссия в Азербайджан является пилотным проектом. Ее основная задача - совместить практический потенциал регионов с возможностями российского экспортного центра.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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