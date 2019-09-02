Азербайджанские фермеры получат субсидии в безналичной форме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Выдача аграрных субсидий азербайджанским фермерам будет осуществляться в безналичной форме.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, карточки по безналичной выплате субсидий будут выданы фермерам до конца этого года.

«Карточки будут выдаваться бесплатно. 25% суммы, находящихся на балансе карточки, фермеры смогут использовать наличными, 75% - в безналичной форме. Эти карточки созданы специально для фермеров, и будут выдаваться со стороны."Kapital Bank".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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