С этого года в Азербайджане начинается выдача субсидий для интенсивных садов

2 сентября 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане на субсидии под посевную площадь решено выделить 292 миллиона манатов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, это делается с тем, чтобы повысить интерес к интенсивным садам.

Гулиев подчеркнул, что за шесть месяцев этого года в сельскохозяйственной сфере зафиксирован 13-процентный рост.

Напомним, что в Азербайджане определен новый порядок субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции, в рамках которого фермеры, занимающиеся выращиванием растениеводческой продукции, могут претендовать на три вида субсидий — для осуществления сева, производства агропродукции и закупки семян.

Для производителей животноводческой продукции устанавливаются фиксированные размеры субсидий.

Порядок утвержден соответствующим указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 июня 2019 года.

Субсидии в сфере растениеводства

Согласно порядку, размер субсидии для посевов будет рассчитываться следующим образом: базовая сумма х посевной коэффициент = посевная субсидия.

Посевной коэффициент устанавливается Советом аграрных субсидий и зависит от региона и уровня поддержки производства продукции. Базовая сумма составляет 200 манатов.

При этом субсидии покрывают 70% стоимости удобрений и биогумуса, закупаемых для посева, оставшиеся 30% оплачивает сам фермер.

Если фермер не использовал выделенные ему для сева субсидии, то он может их использовать в течение того же года во время следующего сева. Однако, если в течение года субсидии не использованы, они будут возвращены в государственный бюджет.

Для сельскохозяйственных кооперативов, которые осуществляют посевы на территории более 50 гектаров, размеры субсидий увеличиваются на 10%.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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