Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном достиг $32 млн

5 сентября 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном достиг 32 миллионов долларов по итогам 2018 года.

Как сообщает Trend, об этом посол Пакистана Саид Хан Мохманд сказал на пресс-конференции в четверг, посвященной презентации инвестиционных возможностей пакистанского региона Хайбер Пахтунхва.

По его словам, товарооборот между двумя странами увеличился почти в четыре раза.

"До этого данный показатель составлял около 8 миллионов долларов. Пакистан заинтересован в усилении торгово-экономических отношений с Азербайджаном. Мы видим большой потенциал для двустороннего развития в сфере туризма", - сказал Саид Хан Мохманд.

(Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пакистан ищет инвесторов в Азербайджане - глава торговой палаты
Бизнес 12:57
Пакистан разрешил импорт жизненно важных медикаментов из Индии
Другие страны 3 сентября 16:02
Сумма сделок на туркменской товарной бирже превысила $32 млн
Бизнес 3 сентября 14:27
В Пакистане при обрушении моста погибли 24 человека
Другие страны 31 августа 10:18
Таджикистан увеличил объемы торговли со странами ШОС
Таджикистан 30 августа 11:44
Пакистан испытал баллистическую ракету "Газнави"
Другие страны 29 августа 11:10
Лента новостей
В окрестностях Баку разрушен памятник эпохи Ширваншахов
Общество 13:45
Турция и США увеличили товарооборот более чем на $80 млн
Турция 13:41
Экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев осужден на 16,5 лет лишения свободы
Общество 13:37
Абэ заявил, что Япония и Россия разработали за три года более 200 совместных проектов
Другие страны 13:35
Эрдоган не исключил возможности открытия границ Турции и Европы для сирийских беженцев
Турция 13:25
Освобожденные члены экипажа танкера Stena Impero покинули Иран
Иран 13:24
Гражданин Азербайджана стал победителем конкурса образовательной программы «Великая Китайская стена»
Общество 13:19
Объем добычи нефти в Казахстане превысит 100 млн тонн
Энергетика 13:14
В Казахстане запустят уникальное экспортоориентированное производство
Бизнес 13:13