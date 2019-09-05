Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном достиг $32 млн

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном достиг 32 миллионов долларов по итогам 2018 года.

Как сообщает Trend, об этом посол Пакистана Саид Хан Мохманд сказал на пресс-конференции в четверг, посвященной презентации инвестиционных возможностей пакистанского региона Хайбер Пахтунхва.

По его словам, товарооборот между двумя странами увеличился почти в четыре раза.

"До этого данный показатель составлял около 8 миллионов долларов. Пакистан заинтересован в усилении торгово-экономических отношений с Азербайджаном. Мы видим большой потенциал для двустороннего развития в сфере туризма", - сказал Саид Хан Мохманд.

(Автор: Матанат Насибова)

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