Министр: Латвия может способствовать дистрибуции азербайджанских товаров в Северной Европе (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - У Латвии есть хорошие возможности стать воротами в Европейский союз для экспорта продукции из Азербайджана, сказал в интервью Trend министр экономики Латвии Ральф Немиро.

"В частности, мы хотели бы подчеркнуть возможность развития логистических центров в портах Латвии для дистрибуции азербайджанских товаров в Северной Европе. Латвийские порты подходят для различных экспортных товаров - нефти, нефтепродуктов, металлов, изделий машиностроения, пластмассовых и химических продуктов, а также овощей, фруктов, чая, хлопка, текстильных изделий, сельскохозяйственной продукции. Латвийские логистические центры и три крупных незамерзающих порта - Рига, Вентспилс, Лиепая - дают возможность обеспечить быструю доставку товаров конечному потребителю в регионе Балтийского моря в течение всего года. Мы горды тем, что менее чем за 24 часа можем обеспечить доставку товаров в страны Балтии, Стокгольм, Хельсинки и Варшаву, а за 48 - по всей Северной Европе", - сказал он.

Немиро отметил, что в этом контексте очень важным шагом стало открытие Азербайджанского торгового дома в Риге 23 июля 2018 года в рамках визита заместителя министра экономики Азербайджана.

"Мы надеемся, что Азербайджанский торговый дом послужит хорошим примером для азербайджанских экспортеров, и в Латвии будут созданы новые торговые, логистические и производственные предприятия Азербайджана с целью дальнейшей переработки и распределения товаров в странах Балтии, Северной и Западной Европе", - сказал министр.

Намиро сказал, что Латвия готова расширить экспорт своих товаров в Азербайджан.

"И в качестве будущего проекта - новые логистические цепочки между Индией, Ираном, Центральной Азией и Европой могут развиваться также через порты Азербайджана и Латвии", - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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