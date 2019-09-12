Азербайджан вложил в экономику России 1, 2 млрд долларов- замминистра

12 сентября 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Азербайджан и Россия наращивают взаимное сотрудничество и нацелены на рост взаимных инвестиций. Как передает Trend, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на азербайджано- российском бизнес форуме, проходящем в четверг в Баку.

Замминистра отметил, что Россия вложила в экономику Азербайджана около 4,7 миллиарда долларов.

"Объем инвестиций со стороны Азербайджана в экономику России составил 1,2 миллиарда долларов. Товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2018 году увеличился на 19 процентов до 2,5 млрд долларов", - сказал Мамедов.

По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Свердловской областью в 2018 году увеличился на 83 процента и составил 95 миллионов долларов. В этом году планируется увеличить товарооборот до 100 миллионов долларов", - сказал замминистра.

Мамедов отметил, что уровень отношений между Азербайджаном и Россией носит стратегический характер, обе страны заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних связей во всех областях экономики, торговли, в сфере образования и прочее.

"Это подтверждают также многочисленные договора о сотрудничестве между нашими странами. В частности, мы нацелены на усиление сотрудничества со Свердловской областью Российской Федерации, что также подтверждают подписанные накануне соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере образования, науки, торговли и прочих областях", - сказал замминистра.

(Автор Матанат Насибова)

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