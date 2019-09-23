В Сумгайытском технопарке наладили производство нового вида сэндвич-панелей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сумгайытский технопарк (СТП) приступил к производству сэндвич-панелей H-60 из полиуретана, сообщает Trend со ссылкой на СТП.

Новый высококачественный продукт STP panel Н-60 отличается по толщине полиуретана. При производстве сэндвич-панелей из полиуретана используются такие сырьевые материалы, как высококачественный изоцианат, полиол, пентан и катализатор.

STP panel отличается очень высоким качеством, отличной теплоизоляцией, простотой установки и демонтажа, высокой огнестойкостью и водостойкостью, звукоизоляцией и коррозионной стойкостью.

Также в СТП планируют дополнить линейку сэндвич-панелей продуктами H80 и H40. Новый ассортимент сэндвич-панелей предоставит строительным компаниям больший выбор продукции при монтаже конструкций. Таким образом, они смогут получить более прочный продукт без значительных затрат.

В СТП до последнего времени производили сэндвич-панели H50, H70 и H100, используемых при строительстве стен и крыш.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.