Азербайджан и Турция могут взаимно признать электронные подписи

30 сентября 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция обсуждают взаимное признание электронных подписей, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В рамках визита в Турцию делегация во главе с директором Информационно-вычислительного центра при министерстве Эльнаром Асадовым провела встречи в министерствах транспорта, мореходства и связи, Агентстве информационных технологий и связи и Совете по научно-техническим исследованиям страны.

На встречах стороны обсудили технические вопросы и механизмы взаимного признания электронных подписей.

Взаимное признание системы электронных подписей между странами позволит подписывать и отправлять все таможенные документы в электронном виде. Это создаст возможность сократить очереди на контрольно-пропускных пунктах, исключить риск фальсификации документов и минимизировать контакты между гражданами и чиновниками.

В настоящее время Азербайджан также ведет работу с европейскими странами для взаимного признания электронных подписей.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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