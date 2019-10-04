В Азербайджане совершенствуется система пищевой безопасности (ФОТО)

4 октября 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжаются целенаправленные меры в направлении совершенствования системы пищевой безопасности. В Институте пищевой безопасности прошло первое заседание созданной с этой целью Национальной комиссии Кодекс Алиментариус (пищевой кодекс).

Как сообщает в пятницу Trend, советник председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Эльхан Микайылов проинформировал присутствующих о цели создания, направлениях деятельности комиссии, предстоящих задачах. Он сообщил, что основная цель — обеспечить приведение в соответствие санитарных норм и правил с международными стандартами. По словам Микайылова, главное, что увеличится экспортный потенциал производимой в Азербайджане продукции.

Далее с презентацией о комиссии выступил сотрудник Агентства Фарид Амиров. В ходе заседания членам комиссии были представлены проекты норм и правил санитарии по "Общим гигиеническим требованиям" и "Микробиологическим критериям".

Отметим, что Комиссия Кодекс Алиментариус создана в 1963 году продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью разработки стандартов пищевых продуктов. Азербайджан член Комиссии с 2011 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане совершенствуется система пищевой безопасности (ФОТО)
  • В Азербайджане совершенствуется система пищевой безопасности (ФОТО)
  • В Азербайджане совершенствуется система пищевой безопасности (ФОТО)
  • В Азербайджане совершенствуется система пищевой безопасности (ФОТО)
  • В Азербайджане совершенствуется система пищевой безопасности (ФОТО)
  • В Азербайджане совершенствуется система пищевой безопасности (ФОТО)
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