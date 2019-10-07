Президент Узбекистана примет участие в саммите Тюркского совета в Азербайджане

7 октября 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан в октябре текущего года, где примет участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Сената парламента Узбекистана Садык Сафаев.

При этом Мирзиёев впервые посетит Азербайджан в качестве главы Узбекистана.

VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 14-15 октября в Баку. В рамках саммита будет организован также бизнес-форум.

Напомни, что 14 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ратифицировал Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

До этого членами совета были четыре государства: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Компания PMD Group о ходе реконструкции крупного объекта в Баку
Бизнес 15:39
Узбекистан и Huawei готовят новый проект
ИКТ 15:35
В приграничном регионе России и Казахстана появится СЭЗ
Бизнес 15:32
Казахстано-Турецкое СП привлечет работы по бурению скважин
Тендеры 15:09
Казахстанские железные дороги реализуют свыше 30 мероприятий по цифровизации
Бизнес 15:02
Предприятия России заинтересованы в создании СП в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 14:51
Лента новостей
Немецкий банка развития выделит 120 млн евро Грузии
Финансы 16:12
Дональд Трамп заявил, что США пора выйти из "бесконечных войн" в Сирии
В мире 16:10
«Бакметрополитен» заключил контракт на покупку различных средств безопасности
Бизнес 16:01
Аншлаг в CinemaPlus: "Джокер" покоряет зрителей (ВИДЕО)
Интересное 15:57
В Баку откроется школа фотографии
Культура 15:49
Иран временно отменил визы для иракцев
Иран 15:40
Компания PMD Group о ходе реконструкции крупного объекта в Баку
Бизнес 15:39
Узбекистан и Huawei готовят новый проект
ИКТ 15:35
Прогноз: Brent может подорожать до 62 долларов за баррель
Финансы 15:33