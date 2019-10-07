Президент Узбекистана примет участие в саммите Тюркского совета в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан в октябре текущего года, где примет участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Сената парламента Узбекистана Садык Сафаев.

При этом Мирзиёев впервые посетит Азербайджан в качестве главы Узбекистана.

VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 14-15 октября в Баку. В рамках саммита будет организован также бизнес-форум.

Напомни, что 14 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ратифицировал Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

До этого членами совета были четыре государства: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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