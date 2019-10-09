Центр экономических реформ: Экспорт сельхозпродукции из Азербайджана составил $411,8 млн

9 октября 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года из Азербайджана было экспортировано сельхозпродукции на 411,8 миллиона долларов США, что свидетельствует о росте на 27,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом, в ходе обсуждения Стратегической дорожной карты Азербайджана по сельскохозяйственному производству и переработке, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Центра.

Гасымлы отметил, что за прошедшие годы в этом направлении достигнуты важные успехи и предприняты необходимые шаги. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года в Азербайджане за первые семь месяцев текущего года валовой продукт сельского хозяйства вырос на 6,3 процента, в том числе производство продукции растениеводства - на 9,5 процента, продукции животноводства - на 3,1 процента. Также достигнут значительный рост урожайности по овощам, бахчевым продуктам и отдельным фруктовым отраслям. В целом же, за исключением листьев зеленого чая в январе-июне 2019 года, объемы производства всей сельскохозяйственной продукции в стране выросли. Также в стране произведено 643 тонны коконов, что является самым высоким показателем за последние 21 год

Касаясь вопроса Дорожной карты, член руководства Центра сказал, что она предусматривает реализацию девяти стратегических целей и 36 стратегических приоритетов для достижения целей к 2020 году. Эти цели включают укрепление институционального потенциала для обеспечения продовольственной безопасности, облегчение доступа к финансам, развития рынков сельхозпродукции, увеличения занятости в сельских районах, благосостояния населения и др.

Официальный курс на восьмого октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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