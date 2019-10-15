Туркменистан и Иран проведут заседание комиссии по экономическому сотрудничеству

15 октября 2019 15:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабад для участия в работе заседания межправительственной комиссии Ирана и Туркменистана по экономическому сотрудничеству во вторник прибыл министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Trend со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Согласно информации, запланирована встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Делегация проведет переговоры с министром промышленности и коммуникаций Туркменистана Тахырберди Дурхановым.

В ходе состоявшейся ранее встречи на экспертном уровне стороны договорились расширить объем экономических и политических связей двух стран, говорится в информации.

Эслами сопровождают представители парламента, министерства нефти, торгово-промышленной палаты, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана.

Напомним, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализован ряд крупных экономических проектов.

Наиболее важным можно назвать газопровод, введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи, и задействованное в последние годы в дополнение к нему ответвление — по другому транзитному маршруту Довлетабат-Серахс-Хангеран.

Отметим, что Иран является третьим по значимости внешнеторговым партнёром Туркменистана. Две страны основное внимание уделяют вопросам совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, в области строительства дорог, электроэнергетики и газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иранская провинции Хамадан экспортировала свыше $50 млн продукции
Экономика 17:09
Иран прогнозирует собрать порядка 1 млн тонн граната
Экономика 17:01
Иран отменил запрет на экспорт томатной пасты
Экономика 16:56
В Ашгабаде прошло заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана
Экономика 16:30
В иранской провинции добыто около 37 тыс. тонн барита
Экономика 16:22
Продажи Иранской нефтяной компании превысят 800 миллионов долларов
Энергетика 15:38
Лента новостей
МВФ вновь ухудшил прогнозы по экономике Китая на 2019-2020 годы
В мире 17:10
Иранская провинции Хамадан экспортировала свыше $50 млн продукции
Экономика 17:09
В июле Казахстан посетило свыше 12 тыс. человек (Эксклюзив)
Туризм 17:04
Иран прогнозирует собрать порядка 1 млн тонн граната
Экономика 17:01
Турцию посетило свыше 480 тыс. туристов из Ирана и Ирака
Турция 16:59
Иран отменил запрет на экспорт томатной пасты
Экономика 16:56
Обнародованы объемы производства хурмы в Азербайджане
Бизнес 16:54
Эмин Мусави: Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой внесет неоценимый вклад в здоровое будущее нашего региона
Политика 16:54
Экспорт оборонной промышленности Турции вырос почти на 40% (Эксклюзив)
Турция 16:51