Туркменистан и Иран проведут заседание комиссии по экономическому сотрудничеству

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабад для участия в работе заседания межправительственной комиссии Ирана и Туркменистана по экономическому сотрудничеству во вторник прибыл министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Trend со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Согласно информации, запланирована встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Делегация проведет переговоры с министром промышленности и коммуникаций Туркменистана Тахырберди Дурхановым.

В ходе состоявшейся ранее встречи на экспертном уровне стороны договорились расширить объем экономических и политических связей двух стран, говорится в информации.

Эслами сопровождают представители парламента, министерства нефти, торгово-промышленной палаты, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана.

Напомним, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализован ряд крупных экономических проектов.

Наиболее важным можно назвать газопровод, введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи, и задействованное в последние годы в дополнение к нему ответвление — по другому транзитному маршруту Довлетабат-Серахс-Хангеран.

Отметим, что Иран является третьим по значимости внешнеторговым партнёром Туркменистана. Две страны основное внимание уделяют вопросам совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, в области строительства дорог, электроэнергетики и газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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