Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил 538 тыс. манатов на инвестпроекты

БАКУ /Trend/ - Действующий при министерстве экономики Азербайджана Фонд развития предпринимательства (SIF) предоставил предпринимателям Шеки-Загатальского экономического региона 491 тысяч манатов для финансирования 39 инвестиционных проектов в сферах животноводства и садоводства, а также производства хлебобулочной продукции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, реализация этих проектов в совокупности позволит создать до 50 рабочих мест в Загатальском районе Азербайджана.

В целом, за весь период деятельности SIF, в общей сложности было предоставлено 119,7 миллиона льготных кредитов для финансирования 2,4 тысячи инвестиционных проектов в Шеки-Загатальском экономическом регионе, включая кредиты, предоставленные непосредственно во время мероприятия в Загатальском районе.

Комментируя проводимую SIF работу по развитию частного сектора и расширению предпринимательской деятельности в регионах, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов сообщил, что с начала года на финансирования инвестиционных проектов предпринимателям было предоставлено свыше 134 миллионов манатов льготных кредитов, из которых 65 процентов пришлось на регионы страны.

В том числе, 74,4 процента предоставленных льготных кредитов были направлены на развитие аграрного сектора, 25,6 процентов - на промышленность и другие отрасли.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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