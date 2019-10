Александр Охрименко: Государственная экономическая политика Азербайджана направлена на интересы граждан

БАКУ/Trend/ - Азербайджан целенаправленно развивает не нефтяной сектор экономики, что подтверждает продуманное решение руководства страны, заявил Trend известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко, комментируя экономические показатели по Азербайджану по итогам девяти месяцев 2019 года, которые обсуждались на экономическом совещании при Президенте Азербайджана.

Отметим, что 15 октября состоялось экономическое совещание при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, в рамках которого были обсуждены социально-экономические показатели девяти месяцев 2019 года

"Государство уделяет большое внимание инвестированию экономики. Считаю, что эта задача успешно выполняется благодаря верно выстроенной модели государственного управления.

"Полагаю, что за счет своевременных экономических реформ проведенных в Азербайджане, удалось выстоять перед внешними вызовами и смягчить их влияние на макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране. Поэтому, абсолютно очевидно, что политика государства направлена на усиление экономической стабильности, и такая стратегия положительно сказывается на всех отраслях, в том числе и в сфере промышленного и производственного сектора", - сказал эксперт.

По словам украинского экономиста, положительные результаты проведенных преобразований в социально-экономической сфере в Азербайджане очевидны, и это отмечают, в том числе различные международные рейтинговые агентства и финансовые институты.

«Высокие оценки международных организаций экономики Азербайджана говорят о том, что государственная политика направлена на интересы граждан, повышение уровня благосостояния в стране. Поэтому отнюдь не удивительно, что абсолютное большинство населения поддерживает политику, проводимую руководством Азербайджана. У азербайджанского правительства есть четкое понимание того, что с учетом нестабильной мировой конъюнктуры, в дальнейшем цены на нефть могут вести себя разнонаправленно, поэтому основной упор необходимо делать именно на развитие ненефтяного сектора страны, чтобы значительно сократить зависимость экономики от нефти. В то же время доходы от продажи нефти позволяют Азербайджану увеличивать социальные расходы из госбюджета, обеспечивать граждан дополнительными рабочими местами», - сказал Охрименко.

Эксперт отметил, что Азербайджан взял уверенный курс на улучшение бизнес-среды, что крайне важно в условиях рыночной экономики.

По его словам, последний отчет Всемирного банка также подтвердил это.

«Параллельно в Азербайджане создаются благоприятные условия для ведения частного бизнеса, и этот шаг дает только положительный эффект и создает реальные возможности для улучшения бизнес-среды. При этом согласно глобальному рейтингу Doing Business - 2019, Азербайджан значительно улучшил позиции в рейтинге (Doing Business Группы ВБ), заняв 25-е место среди 190 стран, в то время как в рейтинге Doing Business - 2018 Азербайджан занимал 57-е место. Так что, мы видим наглядный результат в сторону значительного роста по экономическим показателям. На мой взгляд, важно, что, как отмечают сами авторы доклада, Азербайджан осуществил рекордное количество реформ, которые в итоге дали положительный эффект», - сказал Александр Охрименко.

Отметим, что Доклад Doing Business 2019 является 16-м ежегодным изданием Группы Всемирного банка, который проводит оценку регулятивных норм в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

