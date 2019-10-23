Министр торговли США: Стремление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить вступление в ВТО

БАКУ/Trend/-Стремление Узбекистана ко вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может усложнить и продлить процесс вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс на бизнес-форуме Американо-Узбекской торговой палаты в Вашингтоне.

Росс призвал узбекских партнеров «тщательно изучить влияние новых соглашений на вступление в ВТО».

О том, что Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС, стало известно в ходе недавнего визита главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко. О перспективах членства в Союзе летом высказывался Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

США «решительно поддерживают» вступление Узбекистана в ВТО и ожидают ответа правительства на вопросы меморандума о внешнеторговом режиме, отметил глава американского торгового ведомства. Меморандум является основой для рассмотрения заявки на вступление страны в ВТО, проект документа был утвержден в марте.

Министр также привел данные по двусторонней торговле между странами. В 2017 году товарооборот составлял 136 миллионов долларов, в 2018 году – почти 300 миллионов долларов. При этом объем американского экспорта в Узбекистан в январе-августе 2019 года превысил 455 миллионов долларов.

Напомним, что Узбекистан планирует нарастить экспорт в США по 60 наименованиям товарной номенклатуры, на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.