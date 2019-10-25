Бакинский зерновой терминал остается одной из самых выгодных платформ перевозки зерна в регионе

БАКУ /Trend/ - Ценовая и тарифная политика Бакинского зернового терминала (БЗТ) делает его более привлекательным по сравнению с другими платформами перевозки зерна, сообщил на одиннадцатой международной зерновой торговой конференции «Global Grain Outlook» заместитель председателя правления БЗТ Ержан Баймухаметов.

Как передает Trend с мероприятия, в ходе выступления Баймухаметова российским экспортерам было предложено воспользоваться услугами БЗТ в качестве альтернативы портов Астрахани и Махачкалы, в том числе в период закрытия навигации на Волге. При этом были озвучены тарифы на транзит зерновых от Самура до станции Говсаны, на которой располагается Терминал и стоимость перевалки БЗТ

Так, по словам заместителя председателя, перевалка тонны зерна стоит 5,5 долларов США, что является довольно низкой ценой, например, в сравнении с терминалом Новороссийска, где стоимость перевалки достигает 22 долларов США за тонну. Цены при транзите от Самура до станции Говсаны (238 километров) также не превышают 11 долларов США за тонну пшеницы и 10 долларов за тонну ячменя и кукурузы.

Касаясь технических параметров Терминала, заместитель председателя сообщил, что БЗТ оснащен современным оборудованием, обеспечивающим единовременное хранение до 15 тысяч тонн зерновых культур. Пропускная способность терминала составляет 1,5 тысячи тонн зерна в сутки, или 300 тысяч тонн зерна в год.

«Потребность Азербайджана в импорте продовольственного зерна составляет порядка 1-1,2 миллиона тонн в год», - подытожил Баймухаметов.

Напомним, что в Баку прошла одиннадцатая Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook», организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций, Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана. В мероприятии участвовали представители связанных с агропромышленным сектором компаний из Азербайджана, России, Казахстана, Украины, Турции, Ирана и Великобритании.

(Автор Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @eldarjanashvili

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