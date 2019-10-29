В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония открытия группы M7 Школы управления проектами

Состоялась церемония открытия новой группы участников учебной программы Школы управления проектами (SPM – School of Project Management), которая является совместным проектом британской компании TwentyEighty Strategy Execution (Stratex) - ведущей международной обучающей компанией в сфере управления проектами и Университета Джорджа Вашингтона (США), реализуемым при организационной поддержке Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

24 представителя 10 ведущих структур, организаций и компаний были выбраны на этот раз для следующей учебной программы Школы управления проектами.

В число участников учебной программы входят руководящие сотрудники, менеджеры и ответственные работники компаний BP, Socar AQŞ, Socar Polymer, Pasha Holding, Azercell, ABB, Конституционного Суда Азербайджанской Республики, Министерства экономики и Международного комитета Красного Креста.

Во время церемонии открытия Ректор БВШН Эльмар Гасымов поближе познакомился с каждым участником и пожелал им успешно завершить учебную программу. Ректор отметил, что в быстро меняющемся мире навыки выходят на более передний план, нежели знания. Он подчеркнул важность обучения навыкам в учебной программе SPM.

Каждый из участников, в число которых входят представители руководств и ведущие специалисты ведущих компаний и государственных структур страны, а также международных организаций, кратко рассказал о себе.

Учебная программа, основанная на магистерской программе Университета Джорджа Вашингтона (США), будет проводиться 3-4 дня в месяц в течение 10-12 месяцев.

Программа состоит из 7 модулей:

· Управление проектами

· Контроль затрат (бюджета)

· Управление рисками

· Лидерство и навыки коммуникации

· Качество для менеджеров проектов

· Прикладные механизмы управления проектами

· Выборочный модуль (Навыки ведения переговоров для менеджеров проектов или подготовка к экзамену PMP (Профессиональный менеджер проекта))

В конце каждого модуля участники программы обучения сдают экзамен и получают сертификат об окончании модуля. Одновременно с этим после полного завершения программы они получат Сертификат Магистра по Управлению Проектами от Университета Джорджа Вашингтона (США).

Участие в учебной программе SPM очень важно для получения международно-признанного сертификата PMP (Профессиональный менеджер проектов), выдаваемого Институтом управления проектами (PMI). По завершении программы участники могут сдавать этот экзамен.

Компании, работающие в государственном и частном секторах, проявляют большой интерес к Школе управления проектами, организуемой ежегодно Бакинской высей школой нефти, и хотят, чтобы их сотрудники принимали участие в этой программе для повышения своей квалификации. Школа управления проектами, функционирующая с 2016 года, осуществила до сих пор 7 национальных выпусков.

Участники учебной программы приобретают профессиональные знания в сфере управления. Они также приобретают навыки, необходимые для проведения предварительной оценки рисков, а также навыки локализации и ликвидации негативных рисков, угроз и проблем.

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