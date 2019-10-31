Возможность выиграть бесплатную пластиковую карту!

Expressbank, отличающийся своими проектами, направленными на продвижение безналичных платежей, в очередной раз спешит обрадовать своих клиентов.

Expressbank, присоединился к проекту «Дни безналичного общества» , организованного Ассоциацией Банков Азербайджана и Палатой по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики при поддержке Центрального Банка Азербайджанской Республики. В рамках проекта Expressbank запускает поощрительную акцию под названием «Расплачивающийся безналично - зарабатывает!» Эта кампания позволяет пользователям платежного портала Hesab.az получить бесплатную пластиковую карту Expresso от Expressbank.

Таким образом, с 31 октября по 7 ноября пользователи портала, смогут поменять заработанные 10000 бонусов на одну бесплатную карту Expresso сроком на 1 год без необходимости первоначального взноса.

Карта Expresso поддерживает технологию бесконтактных платежей и предоставляет возможность приобретения прибыли размером 3% годовых от имеющихся на карте средств. Кроме того, при осуществлении оплат посредством пластиковых карт через POS - терминалы в партнёрских торгово-развлекательных центрах в пределах страны владельцы карт получат "cashback" до 30% от суммы оплат, а также "сashback" размером 0,3% от средств, потраченных в предприятиях, не являющихся партнёрами.

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране. Дополнительную информацию об услугах Банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах Банка в социальных сетях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.