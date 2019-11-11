Грузинские вина были представлены на специальной дегустации в Японии

БАКУ /Trend/ - В японском городе Кагосима был организован дегустационный семинар грузинского вина.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии.

Мероприятие было организовано маркетинговой компанией "Red Bridge", являющейся контрактором Национального агентства вина Грузии. В нем приняли участие в том числе магистр вина Кечини Охаши и ведущий японский сомелье Мотиоки Окоши.

Презентация включала информацию об истории грузинских вин, их сортах и современной грузинской винодельческой промышленности.

В ходе мероприятия была предоставлена возможность продегустировать ряд грузинских вин от различных компаний-производителей.

На дегустации грузинского вина присутствовали около 65 сомелье, дистрибьюторов алкогольной продукции, представителей ресторанов и гостиниц из различных городов Японии.

По словам Кечини Охаши, качество грузинского вина продолжает улучшаться, представлены разнообразные сорта. "Это означает, что производители стремятся внедрять высокие стандарты с точки зрения как качества, так и предложения продукции», - сказал он.

Япония является одним из крупнейших импортеров грузинского вина.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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