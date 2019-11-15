Законопроект по вопросам регулирования госзакупок разработан в Казахстане

БАКУ/Trend/ - В скором времени в Казахстане государственные закупки малоценных товаров, работ, услуг (в 2018 году сумма по таким закупкам из одного источника составила 145 миллиардов тенге), будут осуществляться посредством новых, конкурентных способов, рассказал в интервью Trend вице-министр финансов Казахстана Руслан Бекетаев.

Напомним, в сентябрьском Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что госзакупки таят в себе огромный резерв (по некоторым подсчетам до 400 миллиарда тенге в год), который мог бы пойти на решение острых социальных вопросов. По словам президента, несмотря на проводимую министерством финансов Казахстана оптимизацию государственных закупок, необходимо проведение мер законодательного характера.

В связи с данными замечаниями президента, министерством финансов страны уже разработан новый законопроект по вопросам государственных закупок, где также предусматривается сокращение закупок из одного источника.

"Так, планируется осуществление закупок малоценных товаров, работ, услуг посредством новых, конкурентных способов. Для этого мы вводим новые простые и удобные способы закупок, "электронный магазин", по аналогии с интернет-магазином Kaspi.kz, и конкурс с использованием рамочных соглашений, которые также позволят значительно ускорить и упростить закупки, а также улучшить их качество", - отметил Бекетаев.

Также, для сокращения закупок из одного источника, Минфином будет вестись Реестр заказчиков и поставщиков, которые вправе заключать договора из одного источника. По словам Бекетаева, данный реестр будет представлен на веб-портале, что не позволит необоснованно заключать договора из одного источника.

Вместе с тем вводится новая модель централизации закупок, где их организация будет передана единым закупщикам на центральном, областном и районном уровнях.

"Эта модель, в первую очередь, освободит главврачей, директоров школ и другие бюджетные организации от несвойственных им функций, обеспечит экономию бюджетных средств, а также сокращение административных расходов, за счет укрупнения однотипных товаров в один лот", - рассказал вице-министр.

Кроме того, благодаря применению данной модели снизятся коррупционные риски, так как в связи со снижением количества организаторов будут упрощены надзор и контроль.

Как отметил Бекетаев, эта модель будет апробирована в пилотном режиме на нескольких центральных государственных органах и областных акиматах, начиная с первого января 2020 года.

Отмечая нововведения в сфере госзакупок в 2019 году, вице-министр отметил, что данная система не стоит на месте и постоянно совершенствуется, реагируя на все изменения, происходящие в стране и за рубежом.

Так, с первого июля текущего года, госзакупки товаров легкой и мебельной промышленности осуществляются у поставщиков, имеющих индустриальный сертификат, что позволяет заказчикам закупать товары напрямую у товаропроизводителей.

С 01 сентября 2019 года, госзакупки в сфере строительно-монтажных работ осуществляются только среди поставщиков, отвечающих показателям финансовой устойчивости.

"Данное нововведение исключит участие в госзакупках фирм, не имеющих достаточной квалификации, а также будет стимулировать бизнес платить налоги", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что уже сейчас есть факты, когда потенциальные поставщики активно представляют дополнительную налоговую отчетность и увеличивают налогооблагаемую базу за прошлые три года.

Также с первого сентября текущего года формируется электронная база данных опыта работы потенциальных поставщиков - "Электронный депозитарий", в котором потенциальные поставщики вносят сведения о выполненных работах в сфере строительства за последние 10 лет.

"На сегодняшний день 80 процентов государственных закупок составляет строительство, где основным критерием определения победителя служит опыт работы. В погоне за увеличением опыта работы поставщики зачастую предоставляют недостоверную информацию. Кроме того, организаторы закупок часто неправильно оценивают опыт работы компаний. "Электронный депозитарий" даст возможность в дальнейшем автоматизировать и сделать прозрачным расчет опыта поставщиков, а также решит вопрос предоставления недостоверных сведений заказчикам", - подытожил вице-министр.

Официальный курс на шестое ноября составляет 388.39 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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