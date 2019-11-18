Туркменистан и Беларусь проведут в Минске деловой форум

18 ноября 2019 13:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с послом Беларуси Вячеславом Бескостым, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на СППТ.

В частности, обсуждались вопросы проведения форума деловых кругов двух стран в Минске в 2020 году.

На встрече отмечалось, что в Туркменистане проводится работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, созданию крупных предприятий и реализации важных государственных заказов.

Состоялся обмен мнениями по развитию делового партнерства. При этом подчеркивалось наличие солидного потенциала для наращивания и диверсификации продуктивных связей в областях промышленности, агропрома, инновационных технологий, в создании совместных производств и реализации крупных инвестиционных проектов.

В свою очередь, посольство Беларуси сообщает, что Вячеслав Бескостый встретился с в Ашхабаде с председателем СППТ Александром Дадаевым.

Драйверами роста двустороннего товарооборота сторонами названы поставки белорусских грузовиков, тракторов и сейсмостойких технологий при строительстве, а также продукции текстильной промышленности Туркменистана, говорится в сообщении.

Отметим, что в 2018 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 32,2 миллиона долларов по сравнению с 65 миллионами в 2017 году.

Беларусь в последние годы поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между странами было подписано в 2014 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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