Сельскохозяйственная информационная система Азербайджана содержит данные о более чем 147 тыс. посевов

27 ноября 2019 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 76,652 тысячи фермеров вошли в свой личный кабинет в электронную сельскохозяйственную информационную систему (ECTIS) и разместили информацию о своих посевах, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минсельхоза.

К настоящему времени фермеры зафиксировали в системе данные о 147, 483 тысячи посевах.

Сельскохозяйственные производители могут обращаться в сервисные центры ASAN в Губе, Габале, Шеки, Гяндже, Сабирабаде, Имишли, Масаллы и Барде, а также в мобильные группы, развернутые в регионах для декларирования посевов сельскохозяйственных культур.

Согласно Указу Президента Азербайджана «О создании нового механизма сельскохозяйственных субсидий» и «Правилам субсидирования сельскохозяйственного производства», утвержденным этим Указом от 1 января 2020 года, субсидии будут доступны фермерам только через ECTIS.

Фермеры регулярно проходят обучение для регистрации и ввода соответствующей информации.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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