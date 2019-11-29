Экономическая политика президента Ильхама Алиева дает прекрасные результаты — замминистра

БАКУ /Trend/ - Политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева по диверсификации экономики, повышению конкурентоспособности, и развитию регионов, и особенно, развитию предпринимательства в ненефтяном секторе демонстрирует очень хорошие результаты.

Об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на заседании по случаю 10-летия германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, передает Trend с мероприятия.

"Как известно, президент поддерживает предпринимательство в Азербайджане, и для этого проводятся широкомасштабные институциональные мероприятия, одним из которых является совместная азербайджано-германская программа по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе страны.",- сказал Сафаров.

В результате этих мероприятий, по словам заместителя министра в настоящее время в Азербайджане реализуются механизмы поддержки предпринимательства, в частности малого и среднего бизнеса, повышается конкурентоспособность и устойчивость ненефтяного сектора экономики.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.