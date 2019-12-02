В Узбекистане появится Forbes

2 декабря 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстанский бизнесмен, издатель Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia, Арманжан Байтасов открывает Forbes Uzbekistan, сообщает Trend со ссылкой на Forbes.kz.

Байтасов сообщил о получении права на журнал Forbes Uzbekistan.

Он отметил, что выпуск первого номера журнала намечен на март следующего года. По словам бизнесмена, открытие издания в Узбекистане очень актуально, поскольку страна сейчас становится очень перспективной с точки зрения ведения бизнеса.

«Те изменения, которые происходят сейчас в экономике соседней страны, тот посыл, который руководство Узбекистана адресовало мировому бизнесу, вызывают большой интерес. Предприниматели нацелены на то, что страна будет открываться и развиваться так же активно, как и в последние месяцы», — отметил Байтасов.

Редакция издания будет располагаться в Ташкенте. Читателям будут доступны две версии — сайт и журнал. Печатная версия пока будет издаваться на русском языке, а сайт сразу начнёт работать на двух языках, узбекском и русском.

Байтасов добавил, что в Узбекистане будет также открыта деловая площадка Forbes Club.

Forbes — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом. Слоган журнала: «Инструмент капиталиста» — «The Capitalist Tool».

Forbes является ведущим деловым журналом в мире. Признание журнал получил благодаря своим смелым расследованиям в мире бизнеса и объективным оценкам событий, а также различным спискам и рейтингам, публикуемым им. Среди них наибольшую известность получил список миллиардеров мира.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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