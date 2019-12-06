Выездной продажей удобрений воспользовалось почти 6 тыс. человек (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На прошлой неделе в 12 районах Азербайджана была осуществлена последняя выездная продажа минеральных удобрений на льготных условиях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Выездная продажа удобрений в Шамкирском, Агстафинском, Товузском, Газахском, Самухском, Саатлинском, Физулинском, Нефтчалинском, Сальянском, Шабранском, Губинском и Гусарском районах в целом коснулась 330 жителей из 55 сел.

С 10 сентября по настоящее время выездной продажи удобрений успешно воспользовались уже 5943 граждан страны из 730 сел.

Министерство заявляет, что в правилах выездной продажи удобрений по льготным ценам изменений не происходило. Граждане могут воспользоваться 70-процентной скидкой по покупке минеральных удобрений, предоставив необходимые документы.

Напомним, с сентября ОАО ”Aqrolizing" осуществляет выездные продажи на льготных условиях сезонных минеральных удобрений в селах, расположенных в отдаленных от районного центра регионах.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)