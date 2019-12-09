Азербайджан - важнейший партнер России на Южном Кавказе

9 декабря 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является важнейшим экономическим и торговым партнером для России на Южном Кавказе.

Об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на 18-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, передает Trend с мероприятия.

По словам Сафарова, на долю Азербайджана приходится 45 процентов всех торговых операций России на Южном Кавказе.

В свою очередь, отметил замминистра, Россия занимает первое место во внешнем товарообороте Азербайджана.

Динамичное развитие этих отношений, отметил Сафаров, базируется на росте товарооборота за последние годы и увеличении инвестиционных возможностей между двумя странами, а также организацией взаимных визитов на высочайшем уровне.

"Азербайджан очень высоко оценивает расширение торговых связей с Россией в сфере цифровизации экономики, высоких технологий и инноваций, а павильон Азербайджана на ВДНХ станет важной площадкой и будет способствовать развитию двухсторонних экономических отношений" сказал заместитель министра.

Напомним, сегодня в бакинском Бизнес центре проходит 18-м заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, на которой присутствуют заместители всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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