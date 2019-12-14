Госкорпорация развития РФ одобрила сделку с Узбекистаном по приобретению насосных станций

14 декабря 2019 09:43 (UTC+04:00)

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