Обнародован объем промышленного производства в Баку

4 января 2020 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года объем товаров и услуг, произведенных промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, составил 36 миллиардов манатов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Согласно отчету, 80,5 процента промышленной продукции произведено в горнодобывающей промышленности, 17,5 процента - в обрабатывающей промышленности, 1,4 процента- в электроэнергетической промышленности, а также в производстве газа и пара и 0,6 процента - в водоснабжении, очистке и переработке отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 83,8 процента.

Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 88,7 процента,а услуг промышленного характера - 11,3 процента.

Большая часть произведенной продукции была отправлена потребителям, а запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий по состоянию на первое декабря 2019 года составили 212,7 миллиона манатов с учетом резервов, созданных в предыдущие периоды.

В сообщении также отмечается, что на складах промышленных предприятий также имеется другая продукция на сумму 72,6 миллиона манатов, купленная у других предприятий и предназначенная для продажи.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку доля негосударственного сектора в промышленности составила 83,8%
Экономика 26 декабря 2019 12:18
Обнародован объем промышленного производства в Баку за 11 месяцев
Бизнес 22 декабря 2019 08:00
Торговый оборот в Баку составил 18 млрд манатов
Бизнес 20 декабря 2019 10:41
Обнародован объем промышленного производства в Баку за 11 месяцев
Бизнес 19 декабря 2019 17:47
Торговый оборот в Баку составил почти 17 млрд манатов
Бизнес 7 декабря 2019 20:00
В Баку увеличилась заработная плата
Финансы 7 декабря 2019 10:14
Лента новостей
В Азербайджане зарегистрировано 285 кандидатов в депутаты
Политика 12:40
В Турции растет число грузинских туристов
Турция 12:34
ЦИК Азербайджана: На парламентские выборы пойдут кандидаты 21-й политической партии
Политика 12:27
Какой транспорт является наиболее популярным для посещения Турции?
Турция 12:11
Международный нефтяной консорциум объявил в Туркменистане тендер
Тендеры 12:04
Обнародованы объемы производства макаронных изделий бакинского комбината
Бизнес 12:00
Туркменистан и Венгрия обсудят перспективы экономического сотрудничества
Туркменистан 11:55
Комиссия парламента Ирана провела чрезвычайное заседание в связи с убийством генерала Сулеймани
Политика 11:55
Южная Корея намерена отменить наказание гауптвахтой в армии
Другие страны 11:44