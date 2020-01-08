На выставке в Германии представлена текстильная продукция из Туркменистана

8 января 2020 17:18 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Туркменистан принимает участие в международной текстильной выставке «Heimtextil», которая завершится 10 января 2020 года во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие, на которое приглашены 3500 международных компаний и различных организаций из 65 стран мира, проводится в выставочном зале «Messe Frankfurt».

Делегация Туркменистана встречается с представителями предприятий из различных стран мира производящих текстильную продукцию, говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Туркменистане ежегодно выращивается более одного миллиона тонн хлопка, что и служит сырьевой базой для развития индустрии текстиля.

Существенную часть поставляемой за рубеж продукции Туркменистана составляют изделия домашнего текстиля, спортивной и джинсовой одежды, выпускаемые под всемирно известными торговыми марками Puma, Wal-Mart, Bershka, Pool&Bear, River Island, Cosco.

Напомним, что в целом на реализацию более 30 проектов в текстильной индустрии Туркменистана намечено направить до 2025 года более 300 миллионов долларов США.

В сентябре сообщалось, что в Туркменистане из предусмотренных к передаче в частную собственность 29 текстильных предприятий уже приватизировано 18.

Ассортимент текстильной продукции в ближайшей перспективе будет расширен за счёт налаживания выпуска вельветовой ткани, различных видов нетканого материала – спанбонда, спанлейса, холлофайбера, штор, а также синтепона и ковролина.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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