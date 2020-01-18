В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок

18 января 2020 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году в Азербайджане осуществлены грузовые железнодорожные перевозки на сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 5,3 процента больше чем годом раньше, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За отчетный период грузоперевозки посредством железнодорожного транспорта составили почти 7,6 миллиона тонн, что на 13 процентов больше прошлогодних показателей.

Объем экспортных железнодорожных перевозок составил 2,32 миллиона тонн (рост на 0,14 процента), а в денежном выражении - 710 миллионов долларов (сокращение на 13,8 процента).

Железнодорожная перевалка импортных грузов за отчетный период составила 5,25 миллиона тонн (рост на 19,7 процента) на сумму 2,5 миллиарда долларов (рост на 12,45 процента).

В целом за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 33,3 миллиарда долларов, в частности экспорт – 19,6 миллиарда долларов, импорт – почти 13,7 миллиарда долларов.

(Автор:Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@AnSav2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана увеличилось
Финансы 17 января 13:42
В Азербайджане вырос индекс потребительских цен
Бизнес 15 января 15:32
Объем морских грузоперевозок в Азербайджане значительно вырос
Транспорт 14 января 20:02
В Азербайджане увеличился импорт автомобилей
Бизнес 14 января 18:13
В Азербайджане вырос объем автомобильных грузоперевозок
Транспорт 14 января 18:06
Экспорт продукции в Азербайджане вырос
Финансы 14 января 14:08
Лента новостей
На восточное побережье Австралии обрушились сильные ливни и паводки
Другие страны 09:17
В СМИ назвали возможного заказчика покушения на футболиста Ковачевича
В мире 08:59
В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан
В мире 08:48
МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
Другие страны 08:32
В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
США 08:11
Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
Другие страны 07:56
Трамп планирует провести встречу с президентом Ирака на экономическом форуме в Давосе
США 07:34
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
Арабские страны 07:06
Британский кабмин проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС
Европа 06:45