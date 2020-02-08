Всемирный банк о перспективах экономического роста Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Недавний отчет Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы", в том числе основан на анализе фактических тенденций, наблюдаемых в последние годы как во всем мире, так и в Узбекистане, сказал в интервью Trend представитель Банка.

В недавнем отчете "Глобальные экономические перспективы" было указано, что ВБ прогнозировал рост ВВП Узбекистана на 5,7 процента в 2020 году и шесть процентов в 2021-2022 годах, что является самым высоким показателем по Центральной Азии.

"ВВП Узбекистана вырос на 5,1 процента в 2018 году и 5,5 процента в 2019 году. Для сравнения, в России ВВП вырос на 2,3 процента в 2018 году и около одного процента в 2019 году. В Казахстане ВВП вырос на 4,1 процента в 2018 году и оставался примерно на том же уровне в 2019 году ", - сообщил представитель.

В отличие от экономики России и многих других государств, которая в равной степени определяется потреблением и инвестициями (которые растут медленными темпами), экономический рост Узбекистана в основном обусловлен высокими темпами капиталовложений. Общий объем инвестиций в основной капитал в стране вырос в реальном выражении на 18 процентов в 2018 году и на 23 процента в 2019 году. Частное потребление выросло на четыре процента в 2018 году и примерно на пять процентов в 2019 году.

"Это намного больше, чем в большинстве других государств Европы и Центральной Азии. Например, в России инвестиции выросли всего на 0,8 процента, а потребление - на 1,8 процента в 2018 году. В 2019 году ожидается, что как потребление, так и инвестиции в этой стране вырастут, по отдельности, примерно на один процент", - сказал представитель.

В Казахстане инвестиции выросли на 2,4 процента в 2018 году и на 4,3 процента в 2019 году, потребление - на 2,1 процента в 2018 году и на 2,7 процента в 2019 году.

Высокий рост инвестиций в Узбекистане привел к увеличению доли инвестиций в ВВП - до 26 процентов в 2018 году и, по оценкам, к 31 проценту ВВП в 2019 году. Например, в России доля инвестиций в ВВП составила 22,7 процента в 2018 году и 23 процента в 2019 году. В Казахстане она составляет около 25 процентов ВВП.

"Мы прогнозируем, что инфляция в Узбекистане снизится в 2020-21 годах, что хорошо для роста потребления и инвестиций. Ожидается, что страна продолжит рыночные реформы, которые улучшат деловой климат и стимулируют рост частных инвестиций, включая прямые иностранные инвестиции", - подчеркнул представитель.

Собеседник отметил, что Узбекистан будет расширять несырьевое производство и экспорт, например, в текстильной, пищевой, химической промышленности (удобрения, пластмассы) и машиностроительной продукции (легковые автомобили, грузовики, автобусы, бытовая техника), а также в сельском хозяйстве (свежие фрукты и овощи) и услугах (туризм, транспорт, ИКТ и т. д.) В результате рост ВВП дойдет до 5,7 процента в 2020 году.

Несмотря на мировую тенденцию снижения цен на сырьевые товары ожидается, что экспорт золота из Узбекистана (около 1/4 от общего объема экспорта в 2018 году) будет оставаться высоким и прогрессировать, поскольку, согласно прогнозам, мировые цены на золото останутся высокими в 2020–2021 годах", - добавил представитель Банка.